Путин пошутил о работе в МФТИ

Президент России Владимир Путин, общаясь со студентами МФТИ, шутя заметил, что работа в институте так организована, что здесь можно трудиться и до пенсии, и после. Глава государства также подчеркнул, что Физтех дает отличное образование и предоставляет студентам возможность заниматься наукой и инженерным делом.

Президент посетил МФТИ в Долгопрудном в преддверии 25 января, когда российские студенты отмечают День российского студенчества.

«Дмитрий Викторович (Ливанов, ректор МФТИ — прим. ред.) рассказывал, как здесь организована работа. Здесь можно до пенсии работать и после пенсии, не выходить никуда, ни на какую пенсию, потому что здесь и образование замечательное, и потом возможность научной деятельности, инженерной деятельности, производственной и даже, я так понимаю, можно и собственным бизнесом потом заниматься», — сказал Путин в ходе встречи со студентами.

Путин поздравил вуз с 75-летием, подчеркнув, что его создание как самостоятельного института в 1951 году было логичным и своевременным шагом, который отвечал острой потребности страны в инженерах. Он также поздравил студентов с наступающим праздником.

Путин традиционно посещает российские вузы в преддверии Дня студенчества.

Ранее Путин рассказал, что многие российские студенты берут академический отпуск, чтобы принять участие в спецоперации. Как уточнил глава государства, прежде всего речь идет об участии в боевых действиях в качестве оператора дронов.