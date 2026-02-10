«Вас в желтизну заносит». Лавров опроверг слухи о том, что Эпштейн был российским шпионом
Лавров назвал желтизной слухи о связях Эпштейна с российскими спецслужбами
Глава МИД России Сергей Лавров назвал желтизной слухи о том, что американский финансист Джеффри Эпштейн мог быть российским шпионом. Об этом о заявил в интервью телеканалу НТВ.
«Вас уже в желтизну заносит. Это не обсуждается. Этим пытаются вызвать раздражение в кругах тех стран, которые кому-то в кругах других стран не очень нравятся», — сказал Лавров в ответ на вопрос журналиста.
Он добавил, что подобными спекуляциями пытаются воздействовать как на Республиканскую, так и на Демократическую партию в США, а также на европейские страны.
Министр отметил, что, хотя «любая разведка сочла бы за честь завербовать Эпштейна», Россия никогда не нуждалась в этом.
«Но нас это абсолютно не интересовало никогда. Там пытаются искать какие-то русские следы во всей этой куче миллионов страниц», — подчеркнул Лавров.
Ранее глава МИД заявлял, что файлы Эпштейна вскрыли чистый сатанизм* западных элит.
*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.