«Вас в желтизну заносит». Лавров опроверг слухи о том, что Эпштейн был российским шпионом

Глава МИД России Сергей Лавров назвал желтизной слухи о том, что американский финансист Джеффри Эпштейн мог быть российским шпионом. Об этом о заявил в интервью телеканалу НТВ .

«Вас уже в желтизну заносит. Это не обсуждается. Этим пытаются вызвать раздражение в кругах тех стран, которые кому-то в кругах других стран не очень нравятся», — сказал Лавров в ответ на вопрос журналиста.

Он добавил, что подобными спекуляциями пытаются воздействовать как на Республиканскую, так и на Демократическую партию в США, а также на европейские страны.

Министр отметил, что, хотя «любая разведка сочла бы за честь завербовать Эпштейна», Россия никогда не нуждалась в этом.

«Но нас это абсолютно не интересовало никогда. Там пытаются искать какие-то русские следы во всей этой куче миллионов страниц», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД заявлял, что файлы Эпштейна вскрыли чистый сатанизм* западных элит.

*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.