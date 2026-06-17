В ЦИК пообещали сделать все для проведения голосования в новых регионах

ЦИК вместе с руководством новых регионов и силовыми структурами сделает все для того, чтобы жители этих территорий смогли реализовать свои избирательные права. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании, трансляцией поделилась пресс-служба ведомства.

По ее словам, позиции по проведению выборов депутатов Государственной думы в новых субъектах согласованы с Минобороны и Федеральной службой безопасности.

Главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в письменных обращениях единогласно заявили о возможности проведения голосования в период действия военного положения. Памфилова отметила, что решение принято на основе поручений президента и правительства.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года. В тот же день граждане восьми регионов выберут губернаторов, а еще 39 — региональные парламенты. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.