В Свердловской области запустили тотальный мониторинг соцсетей школьников

Власти Свердловской области заключили договор об анализе цифрового следа несовершеннолетних, чтобы выявлять угрозы на ранней стадии и предотвращать их. Об этом сообщила в эфире телеканала ОТВ вице-губернатор Татьяна Савинова.

«Не секрет, что дети много времени проводят в интернете, они очень много смотрят контента», — заявила чиновница.

В общей сложности, по ее словам, под наблюдением находятся 4,6 миллиона аккаунтов. Если искусственный интеллект выявит суицидальные мысли или другой контент, который сочтет деструктивным, то сразу же передаст информацию в региональное Минобразования и школы для точечной работы.

Таким образом в регионе планируют выявлять опасные ситуации и поддерживать детей, оказавшихся в трудном положении.

Ранее психолог Александр Невеев призвал родителей следить за детьми в соцсетях, чтобы не допустить попадания в экстремистские сообщества.