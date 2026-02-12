Психолог Невеев рекомендовал родителям контролировать активность детей в соцсетях

Психолог и эксперт по деструктивным группам Александр Невеев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал взрослых уделять особое внимание онлайн-деятельности подростков, чтобы предотвратить их попадание в экстремистские сообщества.

Специалист акцентировал внимание на распространенности случаев вовлечения несовершеннолетних в радикальные структуры через соцсети. По его словам, своевременная профилактика возможна именно благодаря родительскому контролю. Чем активнее взрослые следят за поведением ребенка в интернете, тем меньше вероятность негативных последствий.

При этом эксперт указал на сложность выявления признаков влияния опасных организаций, особенно когда дети активно пользуются соцсетями самостоятельно.

Невеев также обратил внимание на необходимость активного общения между родителями и детьми, утверждая, что тесный контакт помогает минимизировать риски пребывания подростков в опасных ситуациях.