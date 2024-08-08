Посол в США Антонов назвал вылазку ВСУ в Курскую область террористическим актом

Атака ВСУ на Курскую область — это террористический акт, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Слова дипломата опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.

«Никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие. Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России», — заявил посол.

Антонов отметил, что провокации в Курской области напрямую связаны с удручающим положением украинской армии на линии боевого соприкосновения. Все попытки украинских властей остановить продвижение российских войск бесполезны, ВС РФ продолжат освобождать российские земли.

США намерены запросить разъяснения у украинских властей относительно атаки на Курскую область, заявил ранее координатор Белого дома Джон Кирби.