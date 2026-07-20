Рубио: подготовка к визиту Си Цзиньпина идет, несмотря на обвинения Трампа

Американская сторона продолжает подготовку к визиту председателя КНР Си Цзиньпина, несмотря на обвинения президента Дональда Трампа в адрес Китая. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, его процитировал Bloomberg .

Глава дипведомства отметил, что приезд Си Цзиньпина запланировали на сентябрь и китайская сторона продолжает присылать делегации своих специалистов для подготовки.

Ранее Трамп в ходе обращения к нации 16 июля заявил, что Китай якобы получил доступ к данным 220 миллионов американских избирателей в 2020 году и назвал это беспрецедентным кошмаром для безопасности выборов. Представитель посольства КНР Лю Чан решительно отверг обвинения.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина напомнил, что расследование подобных обвинений в адрес России подтвердило их несостоятельность.