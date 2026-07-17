Кремль напомнил США о расследовании вмешательства в выборы

Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

Россия отвергает все обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия не оказывала влияния на выборы Соединенных Штатов. Мы любые обвинения отвергаем, отвергаем решительно», — сказал он.

Песков ответил на заявление президента США Дональда Трампа, что угрозами для избирательной системы якобы являются Китай, Россия, КНДР и Иран.

«Президент ссылается на некую обезличенную информацию по линии спецслужб. В Соединенных Штатах проводили расследования. Они пришли к выводу, что Россия не оказывала влияния на выборы. Это заключения не наших силовиков, а американских. Это были и парламентские комиссии, и Генпрокуратура», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Трамп обвинил КНР в краже данных 220 миллионов американских избирателей в 2020 году.