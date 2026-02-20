В Совфеде пригрозили Telegram сократить присутствие в России

Если Telegram не готов выполнять требования российского закона и пресекать противоправную деятельность, то власти РФ могут значительно сократить его присутствие в стране. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Если такого взаимодействия нет и нет готовности пресекать противоправную деятельность на той площадке, которую вы (Telegram. — Прим. ред.) контролируете, <…> мы можем сделать одно. Мы можем максимально сократить ваше присутствие здесь», — заявил Клишас.

Он отметил, что государство не хочет получать контроль над мессенджером, у него нет ни такой цели, ни возможности.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что мессенджер Telegram формирует инфраструктуру, которую используют сервисы «интернет-пробива».