Telegram системно создает инфраструктуру для сервисов «интернет-пробива»

РКН уличил Telegram в создании инфраструктуры для распространения личных данных

Мессенджер Telegram формирует инфраструктуру, которую используют сервисы «интернет-пробива», занимающиеся распространением персональных данных. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Благодаря Telegram нелегальные сервисы дают злоумышленникам доступ к персональным данным россиян, в том числе в форме досье. По требованиям РКН мессенджер с 2022 года удалил 8358 таких сервисов.

В 2026 году число блокированных за неделю платформ «интернет-пробива» в среднем составляет до 100.

«Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Специалисты ведомства уточнили, что мессенджеру следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных россиян и прекратить предоставлять сервисам инфраструктуру для доступа к украденной личной информации.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников опроверг сообщения о том, что служба ведет переговоры с основателем Telegram Павлом Дуровым. По словам руководителя ведомства, бизнесмен действует в своих интересах, что приводит к росту числа правонарушений.