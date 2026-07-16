Отдельные лидеры стран Евросоюза начали «прозревать» в отношении Киева. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью ТАСС .

«Вместе с тем у отдельных лидеров стран Евросоюза, даже из числа ближайших союзников по военной поддержке киевского режима, уже начинается процесс отрезвления сознания», — пояснил он.

По его словам, в некоторых европейских странах, в том числе в Польше, нарастает возмущение из-за героизации на Украине пособников нацистской Германии. Речь идет в том числе о тех, кто ответственен за массовые убийства поляков во время Волынской резни.

Ранее польский депутат Ева Зайончковская-Герник в Европарламенте разорвала флаг бандеровцев, назвав позором героизацию нацизма на Украине. Также она сравнила это с воздвижением памятника Гитлеру и призвала никогда не соглашаться на членство Киева в Евросоюзе.