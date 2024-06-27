В СК объяснили слова Бастрыкина о «Госдуре»

СК: Бастрыкин словами о Госдуре хотел привлечь внимание к ситуации с мигрантами

Фото: РИА «Новости»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, назвав Госдуму «государственной дурой», не хотел оскорбить депутатов, а пытался обратить внимание на ситуацию с миграционной политикой в стране. Об этом завила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции», — заявила Петренко.

Представитель СК посоветовала депутатам и СМИ обратить внимание на существующую проблему вместо того, чтобы обсуждать вырванную из контекста фразу.

Она также подтвердила, что председатель СК лишь процитировал один из многочисленных постов в социальных сетях.

Ранее глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин высказал мнение, что Бастрыкин оскорбил россиян, назвав Госдуму «государственной дурой».

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