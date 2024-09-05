Цифровые инструменты помогают эффективно педагогам обучать, а школьникам учиться

Российские педагоги все активнее используют во время уроков цифровые инструменты. По мнению экспертов, освоение нового материала проходит успешнее, если использовать интерактивные элементы в качестве дополнения к традиционному формату обучения.

Важно, что сейчас уже есть цифровые верифицированные инструменты, доступные каждому ученику, педагогу и родителю. Прежде всего это федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Моя школа» – единый портал с доступом к проверенному образовательному контенту, созданный в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Сервис в том числе помогает снижать нагрузку на педагогов и одновременно является помощником в подготовке к проведению уроков.

Чем еще полезен этот сервис? Благодаря ФГИС «Моя школа» ребята получают возможность осваивать учебные дисциплины в интересном и понятном для них формате. Сервис также включает библиотеку верифицированного и безопасного образовательного контента, личные кабинеты, цифровой профиль ученика, в котором учитываются учебные результаты, встроенную систему коммуникации на платформе «Сферум».

На сегодняшний день количество пользователей «Сферума» превысило 14 миллионов, а число зарегистрированных образовательных организаций достигло 90 тысяч.

И процесс эффективного освоения и использования «Сферума» продолжается. Классным руководителям «Сферум» поможет вести коммуникации с родителями. Ожидается, что в этом учебном году не менее 75% учителей свяжут учетные записи школьных электронных журналов и «Сферума».

Чтобы виртуозно использовать цифровые инструменты и новые технологии в обучении в 2024 году программы повышения квалификации прошли более 5,7 тысяч педагогических работников.

Кроме того, продолжается оснащение школ и организаций среднего профессионального образования современным оборудованием. До конца текущего года запланирована поставка более 100 тысяч единиц техники (ноутбуки, видеокамеры, многофункциональные устройства, телевизоры, проекционное оборудование, сервера и т.д.) в школы на сумму порядка 8 млрд рублей из федерального бюджета.

Первый заместитель генерального директора Общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко напомнил, что цифровые технологии предоставляют дополнительные возможности для того, чтобы обогатить процесс обучения, сделать его более интересным.

«Цифровизация образования — краеугольный камень будущего, открывающий безграничные перспективы для качественного обучения и развития. Она позволяет интегрировать инновационные технологии в учебный процесс, создавая интерактивные и адаптивные образовательные среды, где знания становятся более доступными и востребованными», – отметил он.

Продюсер образовательного проекта для творческих подростков Uteens (Universal University) Наталья Рогаль сообщила, в современной образовательной среде, сочетающей физическую и цифровую реальности, цифровизация образования способствует развитию возможностей учащихся. При этом исключить из учебного процесса педагога, передающего свой опыт, невозможно.

«В обозримом будущем мы ждем цифровых помощников на бытовом уровне, и цифровизация в школьном образовании – это первая и необходимая ступень для органичного погружения ребенка в цифровую среду. Это развивает адаптивность к ставшим уже привычными бизнес-процессам в будущем ребенка: онлайн встречи, конференции и т.п.», – пояснила эксперт.

Она отметила также, что для внедрения цифровых форматов обучения необходимо развивать междисциплинарные знания у школьников и учитывать их возрастные особенности.

Основатель и генеральный директор холдинга Skillbox Дмитрий Крутов считает, что цифровизация делает образование более доступным и расширяет спектр тем, доступных для комплексного развития современных специалистов.

«Цифровые инструменты помогают формировать первичные профессиональные навыки, в то время как на реальной практике это может быть сложно и дорого. Например, виртуальный тренажер, воспроизводящий атомный реактор, операционный стол или приборную панель самолета, позволяет студентам познакомиться с ключевыми принципами работы в безопасной виртуальной среде, а уже после приступать к практике на настоящем оборудовании. Кроме того, цифровизация делает обучение индивидуализированным, что повышает ценность самого образовательного продукта», – прокомментировал Дмитрий Крутов.