В Северной Осетии приняли более 100 школьников из Дагестана, пострадавших от стихии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале .

В регион прибыли 109 детей, а также 10 педагогов. Их разместят на базе учреждений Минобрнауки и в Республиканском центре социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце».

Меняйло отметил, что для школьников подготовили образовательные смены, а также культурную программу — мастер-классы, экскурсии, творческие встречи и концерты. Желающие смогут посетить мемориальный комплекс «Город ангелов» в Беслане.

Глава республики подчеркнул, что Северная Осетия готова поддержать Дагестан и создать для детей комфортные условия пребывания.

Обильные осадки в Дагестане вызвали массовые подтопления, перебои в подаче света и воды. В регионе произошли сходы селевых масс. Получили повреждения дороги и мосты. В ряде населенных пунктов из подтопленных домов эвакуировали людей.