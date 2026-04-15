Жильцов 11 домов в дагестанском селе Хулесма эвакуировали из-за угрозы оползня

Жильцов 11 частных домов в дагестанском селе Хулесма эвакуировали из-за угрозы схода оползня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Дагестан.

«От диспетчера ЕДДС Лакского района поступила информация о том, что в результате переувлажнения почвы в населенном пункте Хулесма Лакского района имеется угроза схода оползня. В зону оползневого процесса попадают 11 частных жилых домов. Проведена эвакуация жильцов данных домов», — отметили в сообщении.

Эвакуированные жители разместились у родственников. Администрация района сообщила, что в в селе Хулесма произошло смещение склона и часть земляного пласта сдвинулась в сторону жилых домов.

«В данный момент наблюдается отрыв грунта от основной массы склона. Активного движения пока нет, но ситуация остается напряженной. Жители близлежащих домов эвакуированы», — сообщила администрация в телеграм-канале.

Режим повышенной готовности продлили до 00:00 18 апреля.

Накануне в Каякентском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,4. На поверхности толчки не ощущались, жертв и разрушений нет.