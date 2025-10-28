Договоренность о нерасширении НАТО на восток была нарушена западными странами, которые отказались от прежних обязательств, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Его слова прозвучали на Минской международной конференции по евразийской безопасности, написал ТАСС .

«Договоренность о нерасширении НАТО на восток была дезавуирована по принципу „джентльмен слово дал — джентльмен взял его обратно“, — отметил он.

Шевцов напомнил, что смена власти на Западе нередко приводила к резким внешнеполитическим разворотам, а европейские участники минских соглашений, по его словам, изначально не собирались их исполнять.

Он заявил, что без взаимного соблюдения обязательств любые договоренности теряют смысл. При этом подчеркнул необходимость коллективного решения вопросов безопасности в Евразии на равных и с уважением интересов друг друга.

Говоря об интеграционных структурах с участием России, замсекретаря Совбеза отметил роль ОДКБ как площадки для политической координации и совместных действий по борьбе с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией и другими угрозами.

Шевцов также добавил, что, по мнению Москвы, европейские страны не готовы к равноправному диалогу и продолжают вкладывать значительные средства в поддержку Украины в ущерб собственной экономике.

По мнению бывшего помощника президента США Томаса Грэма, разрешение конфликта на Украине должно стать частью новой системы европейской безопасности. Об этом он ранее заявил РБК.