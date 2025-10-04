Бывший помощник президента США описал возможную модель соглашения по Украине

Разрешение конфликта на Украине должно стать частью новой системы европейской безопасности. Об этом заявил РБК бывший помощник президента США Томас Грэм, ныне научный сотрудник Совета по международным отношениям.

По его мнению, Москва и Киев могли бы согласовать базовые принципы будущего урегулирования, а затем перейти к переговорам о стабилизации отношений России и Запада.

Безопасность и нейтралитет

Грэм считает, что Украина могла бы сохранить оборонительную армию в рамках модели «вооруженного нейтралитета». Ограничения на вооружения, по его словам, должны стать частью более масштабного соглашения между Россией и Западом — аналогом Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Будущее НАТО

Эксперт уверен, что дальнейшее расширение альянса на восток маловероятно и это может быть закреплено политически. Россия, по его словам, могла бы получить заверения от США и ряда стран НАТО, что новые государства не будут приняты в альянс, что де-факто обеспечит заморозку расширения.

Территории и восстановление

Первоначальное соглашение, по мнению Грэма, может исходить из фактической линии соприкосновения, без юридического признания сторон.

Он также предложил вариант, при котором Россия в обмен на смягчение санкций и разблокировку активов могла бы направить часть средств на восстановление разрушенных территорий — как подконтрольных Киеву, так и Москве.

Права русскоязычных

Грэм отметил, что права русскоязычных граждан Украины в будущем могут быть гарантированы в рамках механизмов европейской интеграции страны.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в Военной академии США в Вест-Пойнте заявил, что украинский конфликт завершится переговорами.