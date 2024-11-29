В российских магазинах хотят запретить ставить рядом пиво и чипсы

В ГД предложили запретить магазинам ставить алкоголь рядом с закусками

В России могут запретить продавать закуски рядом с алкоголем. Автором инициативы стал депутат Андрей Свинцов, сообщил Telegram-канал Shot .

Речь идет о таких связках, как, например, вино с сыром или пиво с чипсами. По мнению Свинцова, подобное, по сути, является пропагандой алкоголизма.

Также негативно депутат оценил расположение спиртных напитков прямо рядом с кассами. По словам парламентария, магазинам следовало бы сделать отдельные помещения для спиртного, в которые запретят заходить несовершеннолетним.

Ранее вологодские депутаты приняли закон об ограничении продажи алкоголя. По будням его можно будет приобрести только в определенное время.