IT-эксперт Маркелов рассказал, что распознать дипфейк-видео можно по сбоям в мимике и динамике

Дипфейки все чаще используются не только для развлечения, но и для совершения преступлений. Об этом в беседе с RT рассказал директор центра компетенций искусственного интеллекта в АНО «Цифровые платформы» Алексей Маркелов.

Он отметил, что несмотря на то что отличить дипфейк-видео от реального становится сложнее, все еще возможно выявить сгенерированный материал благодаря техническим артефактам.

В 2025 году появились новые модели, создающие контент без исходного видео. Это требует комплексного подхода — технического, правового и организационного. Маркелов подчеркнул, что дипфейки стали серьезным инструментом для преступлений.

«Визуально проблемы обычно проявляются в мимике и динамике: лицо выглядит слишком "приглаженным", эмоции — упрощенными, моргание неестественным», — отметил он.

При поворотах головы или резких движениях у дипфейка могут появляться искажения по краям лица. Замедление видео помогает выявить микросбои синхронизации речи и движений губ, которые редко встречаются в живых видео. Чтобы распознать мошенника, нужно попросить собеседника произнести фразу со сложной интонацией, отметил Маркелов.