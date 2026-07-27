В России выросли пошлины на получение миграционных услуг

В России с 27 июля вступили в силу новые повышенные размеры госпошлин за получение миграционных услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу МВД.

Новые тарифы применяются ко всем заявлениям, поданным начиная с этой даты. Многократная виза теперь обойдется в шесть тысяч рублей, приглашение на въезд — в восемь тысяч, вид на жительство — в 30 тысяч. Разрешение на временное проживание подорожало до 15 тысяч рублей, а разрешение на привлечение иностранных работников — до 15 тысяч за каждого сотрудника.

Оформление разрешения на работу теперь стоит пять тысяч рублей, а прием в гражданство России и выход из него — 50 тысяч рублей. При этом иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в России сроком не менее года в период СВО, освобождаются от уплаты госпошлины за оформление РВП, ВНЖ и гражданства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал принятые Думой поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Поправки устанавливают норму минимального дохода мигрантов.