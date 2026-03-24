В России ввели уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за отрицание и одобрение геноцида советского народа. Информацию об этом опубликовали на сайте нижней палаты российского парламента.

Наказание за нарушение предусматривает санкции вплоть до трех лет лишения свободы. За осквернение памятников и захоронений жертв — до пяти лет.

Закон приняли во втором и третьем чтениях. Под его действие попадают не только территории России, но и памятники за ее пределами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил: жертвами немецко-фашистской оккупации стали больше 13 миллионов человек. Среди них — женщины, старики и дети. В 33 регионах суды уже признали преступления нацистов геноцидом советского народа.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый закон поможет защитить историческую память и бороться с попытками реабилитировать нацизм.В конце 2025 года за оскорбление памяти защитников Отечества задержали блогера Арсена Маркаряна. В начале марта его признали виновным по делу о реабилитации нацизма.