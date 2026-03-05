Суд дал блогеру Арсену Маркаряну 4,5 года по делу о реабилитации нацизма

Московский городской суд признал блогера Арсена Маркаряна виновным по делу о реабилитации нацизма и назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд завершил рассмотрение уголовного дела 5 марта. Процесс проходил в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину и согласился с предъявленным обвинением.

Помимо срока в колонии, Маркаряну также запретили в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-сайтов.

В конце 2025 года блогеру предъявили обвинения по нескольким пунктам статьи о реабилитации нацизма. По версии следствия, в марте того же года он опубликовал в интернете видеоролик, в котором оскорбил память защитников Отечества и презрительно высказался о герое СССР Александре Матросове и его подвиге.