Американцы и европейцы стали семьями переезжать в Россию из-за традиционных ценностей

СБ: в Россию переезжают из США и Европы ради права на традиционные ценности

Замсекретаря Совбеза Александр Гребенкин заявил, что после начала спецоперации в Россию все чаще переезжают целые семьи из США и европейских стран — из-за давления в своих государствах и желания сохранить традиционные ценности. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете» .

«Целые семьи уже переезжают к нам, обретают здесь свой дом и работу. Это граждане Германии, Латвии, США, Франции, Италии, Эстонии, других государств», — сказал замсекретаря Совбеза.

Гребенкин отметил, что многие иностранцы, столкнувшиеся у себя на родине с «информационно-психологическим давлением» и ограничением прав, видят в России более комфортную среду. По его словам, поток желающих переселиться будет расти.

Он пояснил, что в обновленной миграционной концепции делается акцент на привлечении импатриантов — иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности и готовых своим опытом, инвестициями и навыками вносить вклад в развитие экономики, науки, образования и искусства. Для них создают условия для трудоустройства, обучения языку и адаптации.

С 1 сентября 2024 года по этой программе подано свыше 2,3 тысячи заявлений на временное проживание, из которых почти две тысячи уже одобрены. Работу по поддержке переезда ведут МВД, МИД и Агентство стратегических инициатив: создан специализированный штаб и подготовлена «дорожная карта» для упрощения процесса адаптации таких иностранцев.

Из Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026–2030 годы, подписанной президентом Владимиром Путиным в октябре, следует, что миграционная политика должна содействовать переезду в Россию иностранцев, разделяющих ее традиционные духовно-нравственные ценности.