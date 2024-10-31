Более 500 жителей Нижегородской области подали заявку на участие в конкурсе «Наставничество»

Нижегородская область вошла в десятку лидеров по количеству заявок на конкурс «Наставничество», организованный президентской платформой «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород ».

Всего регистрацию на участие в конкурсе прошли порядка 25 тысяч человек их разных регионов страны. Нижегородскую область будут представлять 569 конкурсантов в возрасте от 18 лет.

Больше половины всех желающих – 57% – люди от 36 до 55 лет. Еще 13% участников младше 25 лет. Последний день дистанционного отборочного этапа прошел 27 октября. Заключительный очный отбор пройдет с 17 по 19 декабря.