В России усилят контроль за выездом из страны граждан, имеющих допуск к гостайне | 360°

Власть 14 мая 2024, 06:02 В России усилят контроль за выездом из страны граждан, имеющих допуск к гостайне «Известия»: контроль за выездом из РФ граждан с допуском к гостайне усилят РИА «Новости»

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В России могут усилить контроль за выездом из страны госслужащих и сотрудников предприятий с допуском к государственной тайне. Об этом сообщила газета «Известия».

Такую инициативу предложила фракция «Единая Россия», законопроект внесут в Госдуму в скором времени. Он подразумевает, что работодателям дадут право проверять заграничные паспорта работников, которые имеют доступ к секретной информации. Если сотрудник не получил разрешение на выезд, но все равно покинул Россию — это будет видно по отметкам в документе.

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Ранее стало известно, что российское правительство может ужесточить правила заграничных поездок для госслужащих. Ограничения введут из-за опасений по поводу возможных утечек гостайны. Условия будут зависеть от уровня доступа к секретным данным. Вероятно, работникам определенных учреждений придется получать специальное разрешение, прежде чем покинуть страну.