В России указали на рост дезинформации до планетарного масштаба

Дезинформация распространилась на все сферы жизни человека и не имеет глобального противоядия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Международного форума сотрудничества, ее слова привел ТАСС .

«Да, дезинформация и ложь были всегда, но в таком количестве впервые. Они и раньше заражали большое количество населения, но это все-таки не было таким планетарным явлением», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что идеология нацизма и расизма, как и дезинформации, множится в геометрической прогрессии. Она добавила, что новое звучание ей придают современные технологии. Она подчеркнула, что дипломатия старается выработать противоядие и развенчивает публикуемую ложь.

Захарова проведет открытую дискуссию «#Антифейк: правда всегда побеждает» на форуме «Диалог о фейках 3.0», который пройдет в Москве 29 октября. Мероприятие будут вести на трех языках — русском, английском и испанском.