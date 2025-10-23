Мария Захарова выступит на форуме «Диалог о фейках 3.0» 29 октября

Официальный представитель МИД Мария Захарова проведет открытую дискуссию «#Антифейк: правда всегда побеждает» на форуме «Диалог о фейках 3.0». Мероприятие пройдет 29 октября в Москве на трех языках — русском, английском и испанском.

МИД России системно противодействует дезинформации в информационном пространстве. Именно внешнеполитическое ведомство внедрило более восьми лет назад термин #антифейк — новый формат опровержений фейков.

Захарова в ходе еженедельных брифингов также разоблачает антироссийские нарративы, вскрывает содержание и методологию лжи Запада в Telegram-канале.

В ходе форума представитель МИД поделится опытом противодействия глобальной дезинформации. Участники мероприятия получат возможность задать спикеру интересующие вопросы.

Международный форум «Диалог о фейках 3.0» состоится в рамках Глобальной недели медиа- и информационной грамотности ЮНЕСКО.

Ранее Захарова пообещала рубить правду-матку топором от белорусского коллеги Руслана Варанкова.