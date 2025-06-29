В России создали новый заповедник

Правительство России утвердило постановление о создании нового природного заповедника — Черноморского. Об этом сообщила пресс-служба кабмина .

«Очень важно интегрировать Черноморский заповедник в существующую систему особо охраняемых природных территорий России, тем самым обеспечить режим особой охраны для редких и исчезающих видов», — подчеркнул помощник президента России Николай Патрушев.

Как пояснили в правительстве, заповедник получил статус особо охраняемой природной территории. Такое решение поможет сохранить уникальные водно-болотные и степные экосистемы, расположенные на севере Черного моря. Согласно документу, заповедник будет находиться в Голопристанском муниципальном округе Херсонской области, его площадь составит более 109 тысяч гектаров. Курировать охраняемую территорию будет Министерство природных ресурсов России.

Создание Черноморского заповедника стало частью программы социально-экономического развития новых регионов, принятой правительством в 2023 году.

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