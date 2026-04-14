В России с 2027 года вступят в силу новые ГОСТы на эфирные масла

Новые государственные стандарты на сандаловое и бергамотовое эфирные масла начнут действовать в России с 1 января 2027 года. Об этом РИА «Новости» сообщили в Росстандарте, уточнив ключевые требования к внешнему виду и цвету продукции.

Согласно документации, сандаловое масло должно быть прозрачной слегка вязкой жидкостью от почти бесцветного до золотисто-желтого цвета. Бергамотовое масло должно быть прозрачной подвижной жидкостью от зеленого до желтого цвета с характерным свежим ароматом.

В ведомстве добавили, что стандарты устанавливают физико-химические показатели масел и методы их контроля. На основе соотношения определенных компонентов можно оценить подлинность продукта и его качество.

Особое внимание в ГОСТах уделили безопасности при транспортировке и хранении: большинство эфирных масел являются легковоспламеняющимися веществами, поэтому в документации приведена информация о температуре воспламенения. Для сандалового масла средний показатель составляет 138 градусов, а для бергамотового — всего 59.

Новые стандарты являются межгосударственными и будут применяться также в ряде стран СНГ. Это позволит ввести единые международные требования, снять технические барьеры в торговле и увеличить товарооборот.

