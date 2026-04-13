Эксперт НИУ ВШЭ Виноградов рассказал, что распознать поддельное уведомление от госорганов можно по домену отправителя

Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал RT , как отличить настоящее сообщение от государственного органа от подделки.

По словам эксперта, мошенники часто маскируют свои письма под официальную переписку, рассчитывая на доверие получателя. Однако порядок общения государства с гражданами четко регламентирован. Если в письме содержатся просьбы, выходящие за рамки установленных процедур, это может быть признаком подделки.

Первое, на что следует обратить внимание, — это адрес отправителя. У каждого ведомства есть закрепленные за ним домены. Любые отклонения в названии домена должны насторожить получателя.

Характер требований также может помочь распознать подделку. Государственные органы не собирают через электронную почту пароли, коды подтверждения или реквизиты банковских карт. Они не предлагают срочно пройти по ссылке, чтобы «избежать блокировки» или «немедленно оплатить задолженность».

Еще один распространенный прием мошенников — ограничение времени для принятия решения. В официальных сообщениях всегда предусмотрены разумные сроки и возможность проверить информацию через альтернативные каналы.

Особое внимание следует уделять ссылкам на сторонние ресурсы. Мошеннические страницы могут полностью копировать внешний вид государственных порталов. Ввод логинов, паролей или кодов на таких страницах означает передачу контроля над учетной записью третьим лицам.

Универсальное правило защиты от мошенников: игнорировать подозрительные письма, не переходить по ссылкам, не звонить по указанным телефонам, не загружать файлы и не устанавливать программы. Лучше самостоятельно зайти на официальный сайт ведомства или в используемый государственный сервис, чтобы проверить информацию.