В России с 1 февраля проиндексируют более 40 мер соцподдержки

Более 40 разных выплат и пособий проиндексируют в России на 9,5% с 1 февраля. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, его процитировало РИА «Новости» .

«С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий», — сказал Котяков в ходе совещания российского лидера Владимира Путина с кабмином.

Министр отметил, что в этом году общий размер маткапитала будет 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч рублей больше, чем в 2024-м.

Ранее в Минтруде предложили увеличить декретные пособия российским студенткам, которые учатся на очном отделении. Инициатива предполагает изменить расчет пособия.

Если сейчас оно зависит от стипендии, то в случае принятия законопроекта его сумма будет рассчитываться исходя из МРОТ в регионе, в котором живет молодая мама.