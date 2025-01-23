Декретные выплаты для студенток хотят увеличить в 10 раз

Министерство труда предложило повысить в 10 раз декретные пособия российским студенткам, которые обучаются на очном отделении. С законопроектом ознакомилась газета «Известия» .

Ведомство предложило изменить расчет пособия, сумма которого на данный момент зависит от стипендии. Средняя стипендия 2-5 тысяч рублей в месяц, поэтому сейчас молодые мамы могут получать 9,3–23,3 тысячи рублей.

Законопроект подразумевает увеличение пособия до 100% МРОТ в регионе, где живет студентка. Например, в Липецкой и Тамбовской областях прожиточный минимум 16 тысяч рублей. В случае принятия инициативы, декретные молодых мам в этом регионе составят 74,9 тысяч рублей. На Чукотке МРОТ — 50,5 тысяч, а значит декретные будут — 235,4 тысячи рублей.

На реализацию инициативы в первый год нужно будет выделить из федерального бюджета 631,4 миллиона рублей. В министерстве заявили журналистам, что документ внесут в ГД в весеннюю сессию. Проект разработали по поручению президента Владимира Путина. В случае принятия он может вступить в силу уже к сентябрю.

Ранее пресс-служба Социального фонда напомнила об увеличении размера выплат пособий по беременности и родам в этом году. Итоговую сумму будут рассчитывать из среднего заработка женщины за два года, которые она отработала до декрета.