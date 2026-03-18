В России решили пересмотреть статьи расходов бюджета

Правительство будет перераспределять бюджетные средства в пользу отраслей, способных обеспечить устойчивый экономический рост в перспективе. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников во время коллегии ведомства, сообщил ТАСС .

«Сейчас идет цикл снижения ключевой ставки. Коллеги из Банка России прилагают максимум усилий, чтобы нормализовать денежно-кредитную политику», — отметил он.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что в 2025 году внутренний валовый продукт России повысился на 1%, а за три года его рост превысил 10%.

Как отмечал генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов, рост ВВП в 2026 году может достичь 1,3–1,5%.