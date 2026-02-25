Рост российского ВВП за три года превысил 10%

В 2025 году внутренний валовый продукт России увеличился на 1%, его рост за три года превысил 10%. Об этом в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Российский валовой внутренний продукт в 2025 году увеличился на 1%. А за три года его рост превысил 10%, что превышает общемировой уровень. И это при нарастании внешних вызовов», — заявил он.

Генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов отмечал, что рост валового внутреннего продукта страны в 2026 году может ускориться до 1,3–1,5%. Для реализации этого сценария необходимо увеличение доходов бюджета и снижение ключевой ставки. По оценке экономиста, на динамику ВВП влияют все основные макроэкономические индикаторы.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала дальнейшее снижение ключевой ставки в 2026 году.