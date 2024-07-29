В России решили ограничить время ненормированной работы

ЛДПР внесет в ГД закон об ограничении переработки сотрудников 120 часами в год

В России анонсировали внесение законопроекта, который направлен на ограничение переработок в режиме ненормированного рабочего дня до 120 часов в год. Текст документа оказался в распоряжении ТАСС , его представят в Госдуме 29 июля.

Инициативу предложили для защиты прав работников и исключения злоупотребления работодателей своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня. Изменения внесут в Трудовой кодекс России.

Как объяснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в отличие от сверхурочных работ, за которые платят повышенную ставку или предоставляют дополнительный отдых, длительность ненормированного рабочего дня никак не ограничили на уровне закона.

Ранее стало известно, каких специалистов больше всего не хватает в России. В первые полгода 2024-го специалисты по продажам стали самыми востребованными работниками в стране. Число вакансий в этом направлении превысило миллион.