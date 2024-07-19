«Больше миллиона вакансий». Названы самые востребованные работники в России

РБК: специалисты по продажам стали самыми востребованными работниками в России

Фото: РИА «Новости»

В первые полгода 2024-го специалисты по продажам стали самыми востребованными работниками в России. Число вакансий в этом сегменте превысило миллион, сообщил РБК со ссылкой на исследование ПЭК и  рекрутинговой платформы HeadHunter.

Аналогичное количество вакансий разместили для рабочего персонала, уточнили авторы материала.

Также в числе сотрудников, пользующихся большим спросом, оказались специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования (более 730 тысяч вакансий), работники в области строительства и недвижимости (710 тысяч) и сотрудники транспортно-логистической отрасли (706 тысяч).

Аналитики отметили, что сильнее всего за год стала нехватка персонала в розничной торговле, страховании, сервисном сегменте, логистике и продажах. В сервисе «Работа.ру» указывают, что работодателям чаще всего не хватает разнорабочих, продавцов, слесарей, грузчиков, электриков и водителей.

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