В России рассмотрят введение дифференцированной ипотечной ставки

Правительство России рассматривает возможность установления дифференцированных ипотечных ставок в зависимости от региона. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

По его словам, сейчас система ипотечного кредитования не учитывает разницу в доходах между регионами. Например, в Москве и Саратове ставка по ипотеке одинаковая, несмотря на то, что в столице зарплата в 2,5 раза больше.

«Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает. Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке», — сказал Володин.

По его словам, в Москве нужно установить одну ставку, а в других городах — соразмерно средней зарплате. Тогда наступит социальная справедливость.

Ранее участники рынка и аналитики заявили, что цены на вторичное жилье могут вырасти на 10%. Спрос на него увеличился на 15-20% после снижения ключевой ставки.