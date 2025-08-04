Цены на вторичное жилье в России могут вырасти на 10%

Цены на вторичное жилье могут вырасти на 10%. Это связано с возросшим интересом покупателей, сообщили «Известиям» участники рынка и аналитики.

Спрос на вторичное жилье вырос на 15–20% после снижения ключевой ставки. Новый и сезонный интерес могут «перегреть» рынок и поднять цены на недвижимость, считают эксперты. Продавцы уже сокращают скидки, которые в 2024 году достигли рекордных 6,4%.

«В прошлом году такой уровень ставки был достигнут в результате серии повышений, что совпало с завершением массовой льготной ипотеки и привело к снижению числа сделок», — отметил эксперт «Авито Недвижимости» Артур Ахметов.

Сейчас участники рынка воспринимают корректировку денежно-кредитной политики как положительный сигнал, что может оживить спрос.

После снижения ключевой ставки крупные банки оперативно изменили условия ипотеки. Ставки упали до 18,7%, сообщил директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Если еще несколько лет назад такая ставка для рынка была заградительной, то за 16 месяцев низкой доступности кредитов на вторичном рынке объем отложенного спроса оказался настолько большим, что и снижение ставок до этого уровня имело эффект», — сказал он.

Интерес к покупке готового жилья вырос на 15–17%. Количество ипотечных консультаций увеличилось в среднем на 8–10%.

Снижение ставки вызвало у покупателей ожидание роста цен на жилье, отметила управляющий партнер Trophy Assets, независимый эксперт Наталья Круглова.

Из-за снижения темпов строительства новых домов на рынке новостроек может сложиться ситуация, когда спрос превысит предложение. В этом случае вторичное жилье станет более привлекательным, и цены на квадратные метры вырастут.

«Если ставка ЦБ продолжит снижаться, цены на жилье могут вырасти на дополнительные 5–10% до конца года», — предположила она.

Ранее россиян уже предупреждали о росте цен на вторичное жилье к концу года. Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков также предположил, что квадратные метры подорожают на 10%.