В России проработают ужесточение ответственности для дропперов

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил проработать ужесточение ответственности для дропперов в рамках борьбы с кибермошенниками. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

Среди инициатив — активизация обмена данными ведомств, цифровых платформ, операторов связи и банков через ГИС «Антифрод», ужесточение противодействия дропперам, а также усиление ответственности операторов за заключение договора об оказании услуг в нарушение законодательства и за непринятие антифрод-мер.

Кроме того, инициатива установит солидарную ответственность кредитных организаций и операторов связи за причинение вреда из-за мошенничества, если банки и операторы не предприняли меры противодействия. Срок исполнения поручения — до 10 апреля 2026 года.

Также в России появится оперативный штаб по координации борьбы с интернет-мошенниками. Он позволит сделать работу в этой сфере более системной, срок исполнения — до 3 августа 2026 года.

Роскомнадзор, ФСБ, МВД и Минцифры предоставят в кабмин предложения по его созданию и персональному составу до 2 марта 2026 года.

Ранее россиян предостерегли от сдачи банковских карт в аренду.