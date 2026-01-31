В России продлили запрет на экспорт топлива до конца июля

Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», — подчеркнули в правительстве.

В кабмине добавили, что запрет на вывоз бензина теперь не распространяется на производителей нефтепродуктов. Мера позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.

Новое постановление вступит в силу после официальной публикации.

В конце 2025 года запрет на экспорт бензина продлили до марта для всех экспортеров. В январе Минэнерго внесло предложение о досрочном снятии эмбарго.

Ранее Британию обвинили в импорте топлива, связанного с российской нефтью, и финансировании Москвы за счет этих поставок.