Британию обвинили в импорте топлива, связанного с российской нефтью

Великобритания, несмотря на формальный запрет на импорт российской нефти, продолжает косвенно финансировать Москву за счет поставок нефтепродуктов, произведенных из российского сырья. Об этом написало Politico со ссылкой на новое исследование аналитиков.

Как следует из анализа Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA), с момента введения Лондоном эмбарго на прямые поставки нефти из России в декабре 2022 года и до конца 2025-го Великобритания импортировала нефтепродукты на сумму около четырех миллиардов фунтов стерлингов. Речь идет прежде всего об авиационном топливе и других продуктах, произведенных на НПЗ в Индии и Турции, которые перерабатывают российскую нефть. По оценке экспертов, около 1,6 миллиарда из этой суммы пришлось на продукцию, фактически изготовленную из российского сырья.

Эта лазейка, связанная с поставками нефтепродуктов, остается одним из ключевых слабых мест санкционной политики Запада, отмечают аналитики. Индия и Турция входят в число крупнейших покупателей российской нефти, после чего экспортируют произведенные из нее нефтепродукты в третьи страны, включая Великобританию.

В Лондоне еще осенью пообещали закрыть эту схему и ввести запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за пределами страны. Однако, как указывает Politico, реализация меры откладывается: власти ожидают, что запрет вступит в силу лишь весной 2026 года.

Глава парламентского комитета по бизнесу и торговле Лиам Бирн предупредил, что каждая задержка обходится дорого. По оценкам CREA, промедление с введением запрета означает приток до 44 миллионов фунтов стерлингов в месяц в российский бюджет.

В ноябре Китай увеличил импорт сырой нефти на 4,88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доведя его до 50,89 млн тонн. Это максимальный объем закупок с августа 2023 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая.