В России призвали вернуть советский режим продажи алкоголя

В России следует постепенно сократить разрешенные часы продажи алкоголя на федеральном уровне до 11:00–19:00. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС .

По его словам, нынешний режим продажи спиртного с 08:00 до 23:00 слишком либерален и его необходимо ужесточить. Рыбальченко предложил ежегодно сокращать время продажи на час, пока оно не достигнет советских норм — с 11:00 до 19:00.

Он также высказался за ограничение продажи алкоголя в выходные и праздничные дни, за исключением кафе и ресторанов.

В СССР крепкий алкоголь с 1972 года продавали с 11:00 до 19:00, а во время антиалкогольной кампании в 1980‑х — с 14:00 до 19:00.

Сейчас федеральный закон запрещает продавать алкоголь с 23:00 до 08:00, но регионы могут вводить дополнительные ограничения. Например, в Вологодской области с марта продажу спиртного в будни разрешат лишь с 12:00 до 14:00.