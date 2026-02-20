В России приняли первый ГОСТ на бананы

Новый ГОСТ на бананы, ввозимые в Россию, впервые принял Росстандарт. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись с документом.

Стандарт вступит в силу с марта текущего года. Он распространяется на свежие бананы, которые в дальнейшем появятся в магазинах.

При ввозе фрукты будут проверять на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу и степени зрелости. По стандарту ввозить в страну уже желтые бананы запрещается.

Плоды должны быть зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они дозрели уже на российских складах. В кисти допускается не более одного вырезанного плода с остатком плодоножки зеленого цвета.

Бананы должны иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок. Длина плодов должна составлять не менее 14 сантиметров, а в одной кисти их должно быть не меньше трех.

ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России стандартов. В основном, они служат ориентиром для производителей.

Ранее генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова оценила вероятность возникновения дефицита бананов в магазинах России из-за событий в Венесуэле.