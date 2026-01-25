Экономист оценил слухи о возможном дефиците бананов в России

Дефицит бананов в магазинах России из-за событий в Венесуэле исключен. Об этом заявила генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова в беседе с РИА «Новости» .

«Дело в том, что 98% бананов поступают на рынок России из Эквадора», — пояснила она.

Машкова добавила, что этот продукт останется на прилавках российских магазинов. Она напомнила, что бананы обладают массой полезных свойств, в том числе помогают успокаивать нервы.

Что касается Венесуэлы, то она, по словам эксперта, славится другим экспортом. Страна поставляет кофе, шоколад, ром, сигары и морепродукты, для которых российский рынок остается открытым.

Ранее глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов Ричард Саласар рассказал, что Россия значительно увеличила закупки бананов из Эквадора и за 10 месяцев 2025 года стала крупнейшим покупателем этой продукции.