В России предложили установить потолок цен на АЗС

Национальный автомобильный союз предложил установить потолок цен на АЗС. Вице-президент организации Антон Шапарин в комментарии 360.ru рассказал, для чего это необходимо.

Он предложил Федеральной антимонопольной службе ввести новый коэффициент, по которому цены не должны превышать сумму прошлогодней стоимости и уровня годовой инфляции.

«Я понимаю, что это болезненно звучит для заправок, но мы как автомобилисты знаем: зачастую именно автозаправочные комплексы видят, что у нас дефицит топлива в силу разных причин, и хотят заработать на этом сверхприбыль. Мы считаем, что так делать нельзя, и уверены, что государство должно эту ситуацию регулировать», — подчеркнул Шапарин.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил дефицит бензина на некоторых заправках тем, что несетевые АЗС не хотят торговать себе в убыток и из-за подорожания топлива закупают его меньше.