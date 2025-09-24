Дефициту бензина на некоторых российских заправках нашлось объяснение

Эксперт Юшков: независимые АЗС не хотят торговать бензином в убыток

Фото: РИА «Новости»

Российские автозаправки столкнулись с дефицитом бензина: в нескольких регионах ограничили объемы продажи на одну машину. С чем это связано и когда ситуация изменится к лучшему, рассказал 360.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, все АЗС в России делятся на два типа: вертикально интегрированные, которые сами добывают нефть, перерабатывают и продают, и независимые, которые покупают топливо на биржах.

При этом биржевые цены на бензин растут, а поднять отпускную стоимость слишком высоко независимые автозаправки не могут из-за конкуренции и внимания со стороны антимонопольной службы.

«Если рядом стоят две заправки — вертикально интегрированная и независимая, — получается, что у вертикально интегрированной цена меньше на рубль или два на литр. Естественно, все туда переедут просто, и все. Поэтому независимым приходится либо продавать по более низким ценам, и тогда они оказываются в убытках, либо просто не покупать на бирже бензин и не продавать его в розницу. Поэтому у них дизель есть, а бензина нет», — рассказал Юшков.

При этом независимые АЗС работают в основном там, где спрос есть, но слишком мал для сетевых компаний. По оценкам эксперта, ситуация улучшится через несколько недель, когда снизится потребление и, как следствие, бензин на бирже станет дешевле.

