В России поменяют десятки законов на фоне борьбы с кибермошенничеством

РБК: в России изменят десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Правительство в ближайшее время планирует рассмотреть пакет поправок в несколько законов, которые, по мнению законотворцев, сильно усложнят жизнь кибермошенникам. Документ, который разработали по поручению президента России Владимира Путина, оказался в распоряжении РБК .

В перечне поправок содержатся несколько десятков мер для защиты граждан от мошенников.

Так, появится запрет для госслужащих, банков и операторов связи на использование иностранных мессенджеров для связи с клиентами. Для такой коммуникации будут доступны только российские сервисы с обязательной идентификацией через Единую систему идентификации и аутентификации.

Кроме этого, может появиться маркировка звонков. При входящем звонке, помимо номера телефона, будет отображаться информация о международных вызовах или звонках с виртуальных АТС. Это может помочь отличить мошенника от настоящей организации. Еще абоненты смогут полностью отказаться от спам-рассылок и рекламных звонков.

Чтобы повысить безопасность финансовых операций предлагают ввести обязательную биометрическую идентификацию для запроса кредитной истории или оформления микрозайма.

В документе содержатся и поправки, нацеленные на контроль ввоза на территорию России некоторых несертифицированных устройств. К примеру, планируется запретить ввоз, продажу и использование терминалов запрещенных спутниковых систем, таких как Starlink. При этом сайты, распространяющие информацию об этих устройствах, смогут блокировать досудебно.

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на блокировку преступных звонков с территории Украины и других недружественных стран.