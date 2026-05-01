В России подготовили новую систему оценки автошкол

Министерство внутренних дел России подготовило критерии оценки эффективности автошкол по всей стране. Об этом сообщается в проекте приказа, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство будет оценивать организации по трем основным параметрам. Среди критериев — результаты сдачи выпускниками теоретических и практических экзаменов, а также статистика попадания в ДТП водителей со стажем менее двух лет.

Оценку эффективности автошкол планируется проводить раз в год, не позднее 15 февраля. Сведения об авариях будут формироваться на основании ДТП, произошедших по вине этой категории автомобилистов.

«Реализация положений проекта приказа будет способствовать решению задач по повышению безопасности дорожного движения», — подчеркивается в документе.

Там добавили, что итоговые сведения разместят на официальном сайте Госавтоинспекции России.

Ранее в подготовленном ГИБДД постановлении правительства срок сдачи практического экзамена на права сократили с полугода до 60 дней после проверки теории. В тексте документа указали, что это позволит решить проблему затягивания сроков сдачи практического экзамена.