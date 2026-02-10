ГИБДД выступила за сокращение срока сдачи практического экзамена на права

Срок сдачи практического экзамена на права сократят с полугода до 60 дней после проверки теории. Об этом говорится в подготовленном ГИБДД постановлении правительства, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов .

В тексте документа указали, что это позволит решить проблему затягивания сроков сдачи практического экзамена.

Инструктор по безопасному вождению Екатерина Каренина в комментарии 360.ru заявила, что смысла в сокращении срока сдачи практического экзамена нет. Она пояснила, что те, кто действительно хочет получить права, сразу просили назначить дату практического экзамена.

«Когда у человека есть стимул, он не станет терять время после сдачи теории, а сразу побежит на практический экзамен, чтобы сесть в машину и получить права. Те, кто пока не определился, нужно управление машиной или нет, останутся ждать дальше», — заявила Каренина.

Инструктор подчеркнула, что основная проблема сейчас заключается не в сдаче практического экзамена, а в недостаточности знаний, которые дают автошколы.

«Многие приходят ко мне доучиваться уже с правами. К сожалению, никаких знаний у них нет.

<…> Нужно улучшать качество обучения, потому что ко мне приходят водители, которые не умеют сдавать назад. Я не понимаю, как они сдавали практику», — призналась собеседница 360.ru.

Она добавила, что для многих начинающих водителей въезд на парковку стал непреодолимым препятствием. С этим заданием справляется один человек из 10.

Новые поправки в правила сдачи экзаменов для получения водительских прав ГИБДД подготовила в начале года. Из документа следует, что для проверки знаний не допустят кандидатов, представивших поддельные документы или не уплативших государственную пошлину.

Кроме того, новые правила упраздняют бумажные медицинские справки. О состоянии здоровья будущего водителя инспекторы узнают из единой базы Минздрава.