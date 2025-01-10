В России планируют уменьшить срок временной нетрудоспособности на 15%

Правительство России планирует к 2030 году уменьшить на 15% суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян. Об этом говорится в плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан: 2023 год — 100%, <…> 2030 год — 85%», — говорится в документе.
Ежегодно планируется снижать показатель на 1,5 — 2,5%. Сокращение продолжительности нетрудоспособности по задумке властей должно привести к повышению эффективности и продуктивности труда. Ответственной за достижение утвержденных показателей назначили вице-премьер РФ Татьяну Голикову.
С 1 сентября 2025 года Минздрав России намерен изменить порядок формирования больничных. Изменения предусматривают учет количества выданных гражданину листков нетрудоспособности.
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