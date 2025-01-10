В России планируют уменьшить срок временной нетрудоспособности на 15%

Правительство России планирует к 2030 году уменьшить на 15% суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян. Об этом говорится в плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.